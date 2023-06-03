Машкарин считает, что матч ЦСКА — «Ростов» будет результативным

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Денис Машкарин поделился ожиданиями от матча подопечных Владимира Федотова с «Ростовом».

«Игра будет результативная или осторожная? Скорее, результативная. Команды весь сезон неплохо проявляли себя в атаке, много забивали. Но, в отличие от ЦСКА, у «Ростова» оборона сыграла похуже, много пропускали. У армейцев будет оптимальный состав, дома, при своих зрителях, это будет дополнительной мотивацией. И то, что по разным причинам армейцы не добрали очков в двух последних играх, выложится в матче с «Ростовом». Хотелось бы также вспомнить матч прошлого года, когда ЦСКА также заканчивал дома с «Ростовом» и выиграл 4:0. Надеюсь, в этот раз сценарий будет похожим. Течение матча может пойти совершенно непредсказуемо, например, из-за какого-нибудь удаления... Но перед игрой фаворит — ЦСКА. Футбол, любой спорт — игра живых людей. Но профессионалы должны совладать со своей психологией», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

ЦСКА в 29 турах набрал 55 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 53 очками в активе занимает четвертое место.

Матч между командами пройдет 3 июня, начало — 17.00 мск.