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Сегодня, 10:16

Машкарин считает, что матч ЦСКА — «Ростов» будет результативным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Денис Машкарин поделился ожиданиями от матча подопечных Владимира Федотова с «Ростовом».

«Игра будет результативная или осторожная? Скорее, результативная. Команды весь сезон неплохо проявляли себя в атаке, много забивали. Но, в отличие от ЦСКА, у «Ростова» оборона сыграла похуже, много пропускали. У армейцев будет оптимальный состав, дома, при своих зрителях, это будет дополнительной мотивацией. И то, что по разным причинам армейцы не добрали очков в двух последних играх, выложится в матче с «Ростовом». Хотелось бы также вспомнить матч прошлого года, когда ЦСКА также заканчивал дома с «Ростовом» и выиграл 4:0. Надеюсь, в этот раз сценарий будет похожим. Течение матча может пойти совершенно непредсказуемо, например, из-за какого-нибудь удаления... Но перед игрой фаворит — ЦСКА. Футбол, любой спорт — игра живых людей. Но профессионалы должны совладать со своей психологией», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

ЦСКА в 29 турах набрал 55 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 53 очками в активе занимает четвертое место.

Матч между командами пройдет 3 июня, начало — 17.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-v-matche-tsska-i-rostova-nadeyus-na-povtorenie-proshlogodnego-stsenariya/
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ФК ЦСКА (Москва)
Денис Машкарин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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