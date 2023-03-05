ЦСКА убрался в своей раздевалке после выездного поражения от «Сочи»

Футболисты ЦСКА убрались в своей раздевалке после выездного поражения от «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура РПЛ.

Пресс-служба сочинцев опубликовала фотографию из раздевалки, в которой находились армейцы. Гости оставили на столе игрушечного коня и бумажку с надписью: «До встречи в Москве!».

«Респект ЦСКА за чистоту и порядок!» — говорится в посте «Сочи» в официальном Telegram-канале клуба.

ЦСКА и «Сочи» больше не сыграют в сезоне-2022/23: команды уже провели два матча в РПЛ, к тому же, сочинцы вылетели из FONBET Кубка России и не смогут встретится с армейцами в нынешнем розыгрыше этого турнира.