Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:52

Масалитин: «У ЦСКА будут проблемы в матче с «Сочи»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче армейцев против «Сочи» в рамках 22-го тура РПЛ.

«ЦСКА будет тяжело, это точно. Посмотрите, какую работу «Сочи» проделал в зимнее межсезонье! У них не только сменился тренер, но и произошли большие изменения в составе. Если парни сыграются и у Морено дела пойдут, то «Сочи» сохранит прописку в РПЛ. Они точно постараются отобрать очки у ЦСКА. Им терять нечего, нужно идти вперед и побеждать, что и показал недавний поединок с «Локомотивом». Я ожидаю, что у ЦСКА будут проблемы», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Матч между «Сочи» и ЦСКА состоится 30 марта и начнется в 16.30 по московскому времени. На данный момент армейцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками. Сочинская команда занимает последнее место (13 баллов).

Источник: РБ Спорт
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Читайте также
«Третьяк уже в 8 лет был бесстрашным. А Харламов оказался липачом». Первому тренеру звезд нашего хоккея — 85
15-летний Халилов рассказал, как спасал людей в «Крокус Сити Холле»
Соседи охарактеризовали подозреваемых в подготовке теракта в «Крокусе»
«Арбитры порой принимали нелогичные решения»: Кожевников поддержал слова мнение председателя Совета Директоров СКА Медведева о предвзятости судейства 
Вильфанд пообещал москвичам потепление до +15 градусов к выходным
В Киеве раскрыли решение Запада по вопросу легитимности Зеленского
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Экс-футболист Колыванов: «Чтобы находиться рядом с «Зенитом», «Краснодару» нужна победа над «Локомотивом»
Терехин: «Рано списывать «Краснодар» из претендентов на чемпионство»
Булыкин: «Дзюба ищет себя в разных шоу, потому что понимает, что в футболе ему осталось недолго»
Горшков признался, что победы над «Спартаком» принесли ему самые сильные эмоции
Петрович: «Зенит» — чемпион на годы вперед, не ждите изменений»
Тарханов — о матче между «Крыльями Советов» и «Зенитом»: «Самарцы могут не уступить»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков заявил, что «Краснодар» нельзя списывать со счетов в борьбе за золото РПЛ

Терехин: «Рано списывать «Краснодар» из претендентов на чемпионство»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости