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Сегодня, 15:00

Агент нападающего «Сочи» Джорджевича рассказал, когда игрок вернется на поле

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

Джорджевич получил травму в конце первого тайма матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (4:0), который состоялся 19 августа. С тех пор 29-летний черногорец не выходил на поле.

«Лука Джорджевич продолжает восстанавливаться от небольшого растяжения. Он должен вернуться к тренировкам и играм в течение десяти дней», — сказал Глушевич «СЭ».

В этом сезоне Джорджевич провел за «Сочи» 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

«Сочи» после восьми туров занимает 10-е место в чемпионате России, набрав 6 очков.

Лука Джорджевич
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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