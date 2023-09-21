Агент нападающего «Сочи» Джорджевича рассказал, когда игрок вернется на поле

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

Джорджевич получил травму в конце первого тайма матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (4:0), который состоялся 19 августа. С тех пор 29-летний черногорец не выходил на поле.

«Лука Джорджевич продолжает восстанавливаться от небольшого растяжения. Он должен вернуться к тренировкам и играм в течение десяти дней», — сказал Глушевич «СЭ».

В этом сезоне Джорджевич провел за «Сочи» 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

«Сочи» после восьми туров занимает 10-е место в чемпионате России, набрав 6 очков.