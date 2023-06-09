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Масалитин: «Сперцян с его видением футбола подходит для Голландии, его трансфер в «Аякс» был бы хорошим»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Витесса» Валерий Масалитин прокомментировал новость о том, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение по покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Для развития Сперцяна трансфер в «Аякс» был бы хорошим. В Нидерландах всегда играли в атакующий футбол. Эдуард с его видением футбола подходит для Голландии. Если этот трансфер состоится, то это будет очень хорошо для продолжения его карьеры. Плюс 9 миллионов евро — хорошие деньги за Сперцяна на сегодняшний день. Надо только понимать, как «Аякс» перечислит деньги в «Краснодар», потому что у многих с этим есть проблемы. Сперцян подходит «Аяксу» по уровню. Если они готовы его купить, значит, он вписывается в их схему. А дальше все зависит от него самого — насколько быстро он адаптируется и как скоро тренер начнет ему доверять. В России одна жизнь, а в Европе — другая. Плюс там язык другой, много разных нюансов есть. От его коммуникабельности будет очень многое зависеть», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 39 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/masalitin-9-mln-evro-khoroshie-dengi-za-spercyana-na-segodnyashnii-den-257405/
Валерий Масалитин
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Аякс
ФК Краснодар
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
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3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
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 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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