Башич считает, что Джеко был бы лучшим нападающим РПЛ в любой команде

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич поделился мнением о своем соотечественнике, нападающем турецкого «Фенербахче» Эдине Джеко.

«Я знаком с Джеко. Виделся с ним неделю назад, были в одном отеле. Если бы Джеко играл в России, то был бы лучшим нападающим лиги. Легко, в любой команде», — приводит слова Башича Sport24.

За свою карьеру 37-летний Джеко выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому» и «Фенербахче».