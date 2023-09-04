Масалитин: «Акинфеев — герой тура»

Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» объяснил, почему считает вратаря армейцев Игоря Акинфеева героем 7-го тура РПЛ.

— Герой тура?

— Конечно, достоин похвалы Вера, который вел у «Оренбурга» всю игру. Но тут нужно отталкиваться еще и от уровня соперника. Где «Сочи» — и где «Зенит»? Поэтому назову Акинфеева. Если бы не его спасения, для ЦСКА все могло закончиться плачевно.

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев провел 4 матча в чемпионате России, в которых пропустил 6 мячей.

По итогам 7 туров ЦСКА идет на 7-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков.