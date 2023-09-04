Масалитин: «Локо» не готов функционально»

Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» назвал игру «Сочи» и «Локомотива» главным разочарованием 7-го тура РПЛ.

— Разочарование тура?

— «Сочи». До перерыва команда еще боролась, а на 55-й минуте пропустила с пенальти — и встала. Дальше просто доигрывала матч. Почему такое безволие? «Оренбург» мог забить не три — гораздо больше! Не понравился мне и «Локомотив»...

— Вы о втором тайме с «Балтикой»?

— Да и в первом «Локо» не феерил. Зато отметился фантастическим КПД. Три удара — три гола! А потом начались проблемы. Мне кажется, команда не готова функционально. Это ведь не первый матч, когда «Локомотив» после неплохого стартового отрезка резко сдает во втором тайме. Все какие-то заторможенные, ни движения, ни борьбы... Если бы у «Балтики» в атаке были более мастеровитые исполнители, двумя голами в ворота Лантратова дело бы точно не ограничилось.

По итогам 7 туров «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. «Сочи» расположился на 12-й строчке (6 очков).