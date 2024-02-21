Чанов: «Гинер — мудрый человек. Он может надавить или отпустить в нужный момент»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал историческую дату в истории армейцев. 20 февраля 2001 года Евгений Гинер занял должность президента клуба.

«Гинер очень хорошо управляет командой. Он вообще отличный менеджер, грамотно подбирает всех тренеров. Гинер — мудрый человек. Он может надавить или отпустить в нужный момент. Точно умеет создавать коллективы», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».

С 2001 года ЦСКА 6 раз становился чемпионом, 8 раз победителем Кубка России и 7 раз Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 красно-синие завоевали Кубок УЕФА.

Красно-синие занимают 8-е место, набрав 28 очков за 18 матчей.