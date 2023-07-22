Мартынович: «В «Рубине» игроки не знают, в какой схеме будем играть. Карты не раскрыты»
Капитан «Рубина» Александр Мартынович рассказал о том, как изменилась казанская команда после летних сборов с тренером Рашидом Рахимовым.
— Это ваши первые сборы с Рахимовым — в чем отличие от того, что было раньше?
— При Уткульбаеве мы готовились зимой, во время большой паузы. Была возможность втянуться. Нынешние сборы похожи на те, которые устраивал Слуцкий: много футбола, квадратов, интересные тренировки. Плюс мы сразу начали заниматься с максимальными нагрузками. В отпуск дали задания, чтобы мы подготовились — дома выполняли по пять тренировок в обязательном порядке. Потом тренерский штаб посмотрел, кто и как проделал эту работу.
— Как изменилась игра, и в чем отличительные черты нынешнего «Рубина»?
— В разных матчах мы пробовали разные схемы и игровые сочетания. Посмотрим, какую расстановку в итоге предпочтет главный тренер. Допускаю, что он определит это непосредственно перед первой игрой. На тренировках мы делали акцент на несколько схем — и сейчас даже не знаем, как будем играть. Карты не раскрыты.
Рашид Маматкулович наверняка будет отталкиваться и от доступного подбора футболистов. Недавно приехал Иву, который сразу же вышел на поле. Я так понимаю, новички еще к нам подъедут. Поэтому состав и схема будут зависеть от качества и готовности игроков.
— В чем секрет Рахимова? При нем у «Рубина» ни одного поражения в официальных матчах — даже на сборах основной состав никому не уступил.
— Пока рано анализировать наши результаты. При всем уважении к соперникам, уровень сопротивления был недостаточным для того, чтобы ставить оценки. Да, мы сыграли с «Крыльями Советов», но в основном оппоненты были либо нашего уровня, либо чуть ниже.
Говорить, что мы всех победили, не совсем правильно. Хотя победы придают определенную уверенность в себе. И это немаловажная заслуга Рахимова, который нас немного подбодрил, воодушевил. Но только по результатам в сезоне будет понятен наш уровень.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1