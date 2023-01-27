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Мартин Якубко: «Хотелось бы объяснений от ФИФА и УЕФА — как России вернуться в турниры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Словакии и «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о вариантах возвращения российских команд в международные турниры.

Ранее РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.

«Считаю, что пока вся ситуация не уляжется, как-нибудь не закончится, мало шансов, что Россию вернут в официальные матчи. Но мне было бы интересно узнать, какие требования у ФИФА и УЕФА, что они хотят от российских спортсменов. Про это никто говорит, и потому непонятно. Если вы сказали, что исключаете клубы из Лиги чемпионов, так скажите, что конкретно надо сделать, чтобы вернуться обратно. Я пока не понимаю, что требуется от российских спортсменов и клубов, а было бы интересно узнать», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: РБ Спорт

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Мартин Якубко
РФС
УЕФА
ФИФА
3
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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