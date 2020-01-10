Бывший одноклубник Дмитрия Тарасова по «Москве» Мартин Якубко считает, что не видит проблем в том, что россиянин может стать игроком «Рубина». Хавбек отправится на сбор с казанской командой.

— Непонятно, в какой форме сейчас находится Тарасов, — цитируют «Известия» Якубко. — Знаю, что у него были проблемы с коленом. Но я видел в социальных сетях, что он стабильно тренируется. А 32 года — не такой серьезный возраст для РПЛ, я сам играл до 36 лет. Если ему здоровье позволяет и он будет нормально заниматься футболом, то не вижу никаких проблем. Я провел с Димой сезон в «Москве» и могу сказать, что он хороший игрок. Но ему нужно определиться, что для него важнее — футбол или какие-то другие дела. Возможно, он несерьезно занимался футболом, раз оказался в такой ситуации.