Маркус Берг: "Уровень футбола в ОАЭ весьма неплохой"

Новичок "Краснодара" Маркус Берг в интервью пресс-службе клуба рассказал о своем опыте игры в ОАЭ. 32-летний швед предыдущие два сезона отыграл за "Аль-Айн".

– Считается, что футбол в Азии в последнее время прогрессирует. Так ли это на самом деле?

– Не знаю, как было раньше, а когда я играл в ОАЭ, уровень футбола там был весьма неплохой. В стране работало немало иностранных тренеров, они привносили в клубы что-то новое, оказывали влияние на рост общего качества игры. В чемпионате ОАЭ уровень, может, был в целом и ниже, чем в европейских лигах, но пять команд были достаточно крепкими, и матчи между ними всегда проходили в интересной, зрелищной борьбе, добиться победы было очень непросто. Что касается конкретно "Аль-Айна", то этот клуб является топовым не только в стране, но также во всем арабском мире и вообще в Азии. Мы постоянно играли на международном уровне, в Кубке Азиатских Чемпионов и там встречались с другими достаточно сильными командами. Так что этот период своей карьеры я считаю достаточно интересным опытом.