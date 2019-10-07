Маркус Берг: «Спартак» занимает не свое место в таблице»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

— Это очень хорошее чувство, что я забил на домашней арене, — цитирует Берга Rusfootball. — Я доволен, как мы играли в матче. Первый тайм у нас получился очень хорошо. Возможно, за исключением последних минут. Сейчас я играю лучше и лучше, доволен собой. Я привык к жесткому календарю, когда приходится играть несколько игр в неделю. Хочу забивать больше мячей и забивать своей команде.

«Спартак»? Это хорошая, сильная команда с очень квалифицированными игроками. Она очень популярна в России, просто сейчас у нее не очень хорошие времена. Недавно из команды ушел тренер, они будут назначать нового. Уверен, они прибавят, а сейчас они занимают не свое место в таблице.

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