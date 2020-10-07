РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Марко Николич: «Локомотив» будет биться за победу в РПЛ»

20:04
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о чемпионской гонке в чемпионате России.

— Будем биться за победу в РПЛ, — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ». — У нас есть хорошая атмосфера, дисциплина, готовы каждый раз биться на поле. Где будем в конце, не хочу и не могу сейчас сказать. Но для меня всегда цель — это первое место.

Какую задачу ставило руководство, когда подписывали контракт? Быть среди лидеров. Но мне этого мало, я хочу быть первым. Мы попробуем это сделать.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир