Марко Николич: «Локомотив» будет биться за победу в РПЛ»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о чемпионской гонке в чемпионате России.

— Будем биться за победу в РПЛ, — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ». — У нас есть хорошая атмосфера, дисциплина, готовы каждый раз биться на поле. Где будем в конце, не хочу и не могу сейчас сказать. Но для меня всегда цель — это первое место.

Какую задачу ставило руководство, когда подписывали контракт? Быть среди лидеров. Но мне этого мало, я хочу быть первым. Мы попробуем это сделать.