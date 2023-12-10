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Маркао: «Одного желания Ари будет мало, чтобы стать президентом «Спартака». Нужны надежные люди рядом»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Спартака» Маркао рассказал, что думает о желании экс-нападающего московского клуба Ари стать президентом красно-белых.

«Важно понять, готов ли Ари к такой работе. Да, он играл за «Спартак», но это мало влияет на готовность к такой должности. И одного желания стать президентом будет мало, нужно проделать для этого огромный труд. Ари нужно иметь хорошую команду, чтобы справиться с такой ролью. Важен менеджмент и надежные люди рядом. Самое главное, чтобы «Спартак» смог снова побеждать в чемпионате России. Также, конечно, хочется, чтобы команда вновь играла в еврокубках», — приводит «РБ Спорт» слова Маркао.

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. Всего он провел 110 матчей за красно-белых, в которых забил 29 голов и сделал 17 результативных передач.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/markao-odnogo-zhelaniya-ari-budet-malo-chtoby-stat-prezidentom-spartaka/
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
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П
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