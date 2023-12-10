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Гладилин: «Для победы в РПЛ «Спартак» должен тренировать не Абаскаль, а старик Хоттабыч»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на победу московской команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Ребята вышли мотивированными и сделали игру уже на 10-й минуте. Я не думаю, что «Крылья Советов» сильно расстроились из-за этого поражения, ведь высокие задачи перед командой не ставились перед сезоном, а сейчас она идет в группе лидеров», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Также он поделился мнением о том, сохранил ли «Спартак» шансы на чемпионство.

«Только математические, о первом месте стоит забыть и ставить более адекватные задачи. Для победы в РПЛ «Спартак» должен тренировать не Абаскаль, а старик Хоттабыч. Третье место — это будет потолок для команды», — добавил специалист.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartaku-nuzhno-zamenit-abaskalya-na-hottaby-cha-chtoby-pretendovat-na-chempionstvo/
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
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Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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