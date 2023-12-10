Гладилин: «Для победы в РПЛ «Спартак» должен тренировать не Абаскаль, а старик Хоттабыч»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на победу московской команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Ребята вышли мотивированными и сделали игру уже на 10-й минуте. Я не думаю, что «Крылья Советов» сильно расстроились из-за этого поражения, ведь высокие задачи перед командой не ставились перед сезоном, а сейчас она идет в группе лидеров», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Также он поделился мнением о том, сохранил ли «Спартак» шансы на чемпионство.

«Только математические, о первом месте стоит забыть и ставить более адекватные задачи. Для победы в РПЛ «Спартак» должен тренировать не Абаскаль, а старик Хоттабыч. Третье место — это будет потолок для команды», — добавил специалист.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.