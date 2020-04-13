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Мария Погребняк похвасталась классной фигурой. И бросила вызов Бузовой и жене Жиркова

14:23
Мария Погребняк. Фото Instagram.
Мария Погребняк. Фото Instagram.
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Блогер и жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария Погребняк принял участие в популярном челлендже #10yearschallenge. Она выложила в Instagram фотографию, как выглядела 10 лет назад.

В своем посте в социальных сетях она также «бросила вызов» Инне Жирковой (жене полузащитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова), Милане Тюльпановой (бывшей жене экс-нападающего сборной и «Зенита» Александра Кержакова), а также известной певице и телеведущей Ольге Бузовой.

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