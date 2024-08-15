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Сегодня, 12:27

Источник: Смолов может продолжить карьеру в Мексике

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мексиканский «Атлетико Ла-Пас» сделал «Краснодару» предложение по нападающему Федору Смолову, утверждает журналист Виктор Моралес.

По информации источника, мексиканский клуб предложил 1 миллион долларов, но «Краснодар» потребовал в два раза больше. При этом сам Смолов согласен на переход.

34-летний нападающий летом этого года вернулся в «Краснодар» после завершения контракта с московским «Динамо». Смолов провел 4 матча в текущем сезоне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее форвард также выступал за «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
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 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
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 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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