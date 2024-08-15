Источник: Смолов может продолжить карьеру в Мексике

Мексиканский «Атлетико Ла-Пас» сделал «Краснодару» предложение по нападающему Федору Смолову, утверждает журналист Виктор Моралес.

По информации источника, мексиканский клуб предложил 1 миллион долларов, но «Краснодар» потребовал в два раза больше. При этом сам Смолов согласен на переход.

34-летний нападающий летом этого года вернулся в «Краснодар» после завершения контракта с московским «Динамо». Смолов провел 4 матча в текущем сезоне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее форвард также выступал за «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до конца сезона-2024/25.