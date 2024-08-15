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Билялетдинов — о частых сменах тренера в «Факеле»: «Надо любым способом сохранить место в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал частые смены тренера в «Факеле».

«Ну вот такой у них подход. Знаете, как берут стажера, дают ему испытательный срок, не справился — до свидания. На клуб все время давит результат. Надо любым способом сохранить место в РПЛ. Тут вопрос, какой ценой и кем. Тренера легче поменять, чем команду, ведь новых игроков не купишь. Поэтому часто видим отставку тренера. Такая мера дает краткосрочный эффект: на эмоциях футболисты играют лучше, происходит всплеск», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ. Ранее Пятибратов был главным тренером «Факела» с 2022 по 2023 год.

15 августа «Факел» на своем поле примет «Акрон» во втором туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. В первом туре воронежцы с разгромным счетом уступили «Зениту» (0:3).

Источник: «РБ Спорт»
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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