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Гильерме — об уходе Николича: «Уверен, футбол еще не раз сделает так, чтобы мы увиделись»

Маринато Гильерме прокомментировал уход Николича с поста главного тренера «Локомотива»
12:25
Маринато Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Маринато Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме в своем Instagram высказался по поводу ухода Марко Николича с поста главного тренера московского клуба.

«Марко, благодарен за возможность работать с тобой. Это было всегда интересно и полезно. Уверен, что футбол еще не раз сделает так, чтобы мы увиделись. Удачи во всех твоих новых вызовах и спасибо», — написал Гильерме.

Об отставке сербского специалиста было объявлено во вторник, 5 октября. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинули Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.

После 10 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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