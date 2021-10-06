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Мещеряков не жалеет, что пригласил Николича в «Локомотив»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» не жалеет, что пригласил Николича в клуб
11:14
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не сожалеет о том, что пригласил Марко Николича на пост главного тренера команды.

«Во-первых, нынешнее руководство «Локомотива» берет на себя всю ответственность за решение об отставке Николича. Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком. Он имеет свое мнение и умеет его отстаивать. Хочу пожелать ему удачи, я уверен, что он не затеряется. Жалею ли я о приходе сербского специалиста в команду? Точно нет. Он приглашался в соответствии со стратегией развития клуба», — приводит ТАСС слова Мещерякова.

Вчера, 5 октября «Локомотив» объявил об увольнении Николича. 42-летний серб возглавлял команду с июня 2020 года. «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками в 10 матчах. В Лиге Европы команда занимает последнее, четвертое место в группе E, набрав 1 очко в 2 играх.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12588761

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Иван Торопцев все материалы автора

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