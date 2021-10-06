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ЦСКА проведет товарищеский матч с «Нижним Новгородом»

15:17

ЦСКА проведет товарищеский матч против «Нижнего Новгорода», сообщает пресс-служба красно-синих.

По техническим причинам встреча пройдет без зрителей на домашнем стадионе армейцев, «ВЭБ Арене». Начало игры запланировано на 12.00 (мск).

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками в 10 матчах, «Нижний Новгород» идет на 8-й строчке с 14 очками в 10 играх.

Дополнительная информация:

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-i-nizhniy-novgorod-provedut-tovarishcheskiy-match-na-veb-arene/

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Иван Торопцев все материалы автора

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