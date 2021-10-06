ЦСКА проведет товарищеский матч с «Нижним Новгородом»

ЦСКА проведет товарищеский матч против «Нижнего Новгорода», сообщает пресс-служба красно-синих.

По техническим причинам встреча пройдет без зрителей на домашнем стадионе армейцев, «ВЭБ Арене». Начало игры запланировано на 12.00 (мск).

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками в 10 матчах, «Нижний Новгород» идет на 8-й строчке с 14 очками в 10 играх.