Гильерме: «Спортивный директор? Это просто слухи. Нужно идти шаг за шагом»

Координатор по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола «Локомотив» Маринато Гильерме в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении на пост спортивного директора.

«Это просто слухи. Не знаю, кто это пишет, но информация неофициальная. Хочу развиваться в этом направлении, но я только в начале пути. Нужно идти шаг за шагом», — сказал Гильерме «СЭ».

Ранее в СМИ сообщалось, что Гильерме может стать спортивным директором «Локомотива» в случае смены руководства клуба этим летом.