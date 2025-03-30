Личка уверен, что «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» потеряют очки в РПЛ: «Мы будем мешать им»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о шансах команды на чемпионство.

«Я уверен, что и «Зенит», и «Краснодар», и «Спартак» еще потеряют очки. У нас еще будут личные встречи с ними. Это значит, мы еще можем отнять у них очки. Я настроен оптимистично. Мы будем стараться мешать им. Почему не верить в то, что получится, как год назад? Если ты не веришь в себя, не надо делать то, что ты делаешь», — сказал Личка «СЭ».

После победы над «Оренбургом» в матче 22-го тура РПЛ (5:1) «Динамо» набрало 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице.