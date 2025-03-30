Кузьмичев: «Ваня Сергеев везде дает результат. В «Зените» выходил на замену и забивал»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» после матча с «Крыльями Советов» (1:5) высоко оценил уровень игры нападающего самарцев Ивана Сергеева.

— Сергеев оформил дубль и отдал одну голевую передачу. Зимой его сватали в «Локо». Железнодорожникам остается кусать локти?

— Ваня везде давал результат, доказывает свою состоятельность на протяжении всей карьеры. Он приносил пользу любой команде. Даже в «Зените», когда выходил на замену, забивал и отдавал, влиял на результат. Нападающий хорошего уровня, на которого можно делать ставку. Если «Локо» действительно хотел его пригласить, но не подписал, то клуб совершил ошибку.

— То есть, у вас нет данных о зимних переговорах по Сергееву?

— Нет. Но, возможно, сумма трансфера была для «Локомотива» неподъемная.