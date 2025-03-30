Кузьмичев объяснил, почему Батраков пока не продлевает контракт с «Локо»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с новым контрактом футболиста.

— Поговорим о Батракове. Как вам непосредственно его игра против «Крыльев»?

— В этом матче он был одним из тех в составе гостей, к кому можно предъявить минимум претензий. Алексей свою работу выполнял на должном уровне. Да, не отдал голевой пас, не забил, но все, что от него требовалось (разворачивать атаки, отдавать проникающие передачи), он выполнял.

— Есть ли подвижки по его новому контракту?

— Пока нет. В последнее время не общались с руководством «Локомотива». Думаю, скоро продолжим диалог. Если бы была какая-то договоренность, клуб первым о ней объявил.

— В чем сложность?

— Негатива точно никакого нет. Все идет в рабочем режиме. У обеих сторон есть желание продлить трудовые отношения.

— А не хочет ли сторона полузащитника, чтобы Батраков играл в более амбициозном проекте? Ведь если «Локо» и дальше не будет тратить деньги на трансферы, о какой борьбе за медали можно говорить?

— Ну... Тут от нас ничего не зависит. Как мы можем повлиять на трансферный бюджет «Локомотива»? Как можем выдвигать какие-то условия? Это не совсем корректно.

— А интересно ли самому Батракову бороться за 4-6-е места?

— Понятно, что всегда интереснее бороться за чемпионство. Но, тем не менее, нужно, находясь и в своем родном клубе, выкладываться и решать определенные задачи. А трансферный бюджет зависит от акционеров.