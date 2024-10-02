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Сегодня, 17:46

Личка: «Хочу, чтобы сезон РПЛ был напряженным»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о конкуренции в нынешнем сезоне РПЛ.

«Еще много туров впереди, и такая конкуренция и турнирная ситуация — это хорошо для чемпионата. Например, «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» вместе впереди. Мы стараемся следить за ними, неподалеку еще ЦСКА и «Спартак».

Понятно, что я бы хотел, чтобы сезон был напряженным, чтобы шла борьба. «Зенит» проиграл в «Краснодаре», но эта команда так сильна, что она может в следующих 5-6 играх забрать 100 процентов очков», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

После десяти туров «Динамо» располагается на четвертом месте в таблице, набрав 20 очков. В следующем матче чемпионата России бело-голубые примут ЦСКА 6 октября.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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4
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