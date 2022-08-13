Бывший тренер вратарей ЦСКА: «Акинфеев психанул и махнул в сторону Кучаева»
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал поражение команды от «Зенита» (1:2) в рамках пятого тура РПЛ.
— Замечательный матч по накалу и техническому исполнению. Я думаю, что в этом сезоне мы такого матча с двух сторон еще не видели. Что касается игры Акинфеева, то сами видели, сколько сейвов и спасений у него было. Я думаю, что ЦСКА в средней линии не хватает стабильности.
Мне очень жаль, что не засчитали гол ЦСКА из-за офсайда. Думаю, что в других матчах такое могло пройти. Могло ли это деморализовать команду? Какое-то время между незасчитанным голом Медины и ударом Мантуана прошло, и удар, конечно, сумасшедший. Тем более, когда показывали из-за ворот: когда проходил удар, перед Игорем в зоне пролета мяча было только два человека, и он не видел самого момента удара. Игорь работал по тому, что было. К сожалению для ЦСКА, очень классный удар получился.
— Вы разобрали второй гол, а что насчет мяча Малкома? Не потерял ли там позицию Акинфеев?
— Вы знаете, что такое дальний удар? Это линия штрафной площадки — 18 метров, разве это дальний удар? Тем более, для такого мастера, как Малком. Тут был вариант, что защитники могли сблизиться и накрыть удар или хотя бы помешать. В этом как раз беда армейских защитников, что они не идут в контакт до конца. Если усилить этот компонент, то будет все нормально, поэтому Игорь психанул и махнул в сторону Кучаева. Когда еще я играл, Валентин Козьмич Иванов всегда говорил: «Не жмитесь к воротам, идите на игрока, а Чанов там сам справится». Тут та же история. Идите на игрока, Акинфеев сам справится, — сказал Чанов Metaratings.ru.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
4
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|2 : 1
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0