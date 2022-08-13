Бывший тренер вратарей ЦСКА: «Акинфеев психанул и махнул в сторону Кучаева»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал поражение команды от «Зенита» (1:2) в рамках пятого тура РПЛ.

— Замечательный матч по накалу и техническому исполнению. Я думаю, что в этом сезоне мы такого матча с двух сторон еще не видели. Что касается игры Акинфеева, то сами видели, сколько сейвов и спасений у него было. Я думаю, что ЦСКА в средней линии не хватает стабильности.

Мне очень жаль, что не засчитали гол ЦСКА из-за офсайда. Думаю, что в других матчах такое могло пройти. Могло ли это деморализовать команду? Какое-то время между незасчитанным голом Медины и ударом Мантуана прошло, и удар, конечно, сумасшедший. Тем более, когда показывали из-за ворот: когда проходил удар, перед Игорем в зоне пролета мяча было только два человека, и он не видел самого момента удара. Игорь работал по тому, что было. К сожалению для ЦСКА, очень классный удар получился.

— Вы разобрали второй гол, а что насчет мяча Малкома? Не потерял ли там позицию Акинфеев?

— Вы знаете, что такое дальний удар? Это линия штрафной площадки — 18 метров, разве это дальний удар? Тем более, для такого мастера, как Малком. Тут был вариант, что защитники могли сблизиться и накрыть удар или хотя бы помешать. В этом как раз беда армейских защитников, что они не идут в контакт до конца. Если усилить этот компонент, то будет все нормально, поэтому Игорь психанул и махнул в сторону Кучаева. Когда еще я играл, Валентин Козьмич Иванов всегда говорил: «Не жмитесь к воротам, идите на игрока, а Чанов там сам справится». Тут та же история. Идите на игрока, Акинфеев сам справится, — сказал Чанов Metaratings.ru.