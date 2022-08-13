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Бывший тренер вратарей ЦСКА: «Акинфеев психанул и махнул в сторону Кучаева»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев после пропущенного гола.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал поражение команды от «Зенита» (1:2) в рамках пятого тура РПЛ.

— Замечательный матч по накалу и техническому исполнению. Я думаю, что в этом сезоне мы такого матча с двух сторон еще не видели. Что касается игры Акинфеева, то сами видели, сколько сейвов и спасений у него было. Я думаю, что ЦСКА в средней линии не хватает стабильности.

Мне очень жаль, что не засчитали гол ЦСКА из-за офсайда. Думаю, что в других матчах такое могло пройти. Могло ли это деморализовать команду? Какое-то время между незасчитанным голом Медины и ударом Мантуана прошло, и удар, конечно, сумасшедший. Тем более, когда показывали из-за ворот: когда проходил удар, перед Игорем в зоне пролета мяча было только два человека, и он не видел самого момента удара. Игорь работал по тому, что было. К сожалению для ЦСКА, очень классный удар получился.

— Вы разобрали второй гол, а что насчет мяча Малкома? Не потерял ли там позицию Акинфеев?

— Вы знаете, что такое дальний удар? Это линия штрафной площадки — 18 метров, разве это дальний удар? Тем более, для такого мастера, как Малком. Тут был вариант, что защитники могли сблизиться и накрыть удар или хотя бы помешать. В этом как раз беда армейских защитников, что они не идут в контакт до конца. Если усилить этот компонент, то будет все нормально, поэтому Игорь психанул и махнул в сторону Кучаева. Когда еще я играл, Валентин Козьмич Иванов всегда говорил: «Не жмитесь к воротам, идите на игрока, а Чанов там сам справится». Тут та же история. Идите на игрока, Акинфеев сам справится, — сказал Чанов Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-akinfeev-psikhanul-i-makhnul-v-storonu-kuchaeva-1335011/

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ЦСКА 1
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2.55

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Вячеслав Чанов
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2
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3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
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 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
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