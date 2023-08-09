Мантуан — о красной карточке Семака: «Форма вопросов к арбитру была корректной»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался об удалении главного тренера команды Сергея Семака после матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Я видел, что он подошел к арбитру. Точно могу сказать, что форма вопросов была корректной. Думаю, речь шла о том, что во многих эпизодах игроки «Ростова» действовали грубо. Но судья оставлял это без внимания. Полагаю, вопрос был связан с этим», — цитирует Мантуана Metaratings.ru.

После финального свистка в матче с «Ростовом» Семак получил красную карточку за претензии в адрес главного арбитра Евгения Кукуляка. Позже КДК РФС принял решение не отменять красную карточку тренера, но не стал назначать ему дополнительную дисквалификацию.