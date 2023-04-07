Мантуан и Ерохин не сыграют с «Локомотивом»

Полузащитники «Зенита» Густаво Мантуан и Александр Ерохин пропускают тренировку накануне встречи с «Локомотивом» и не полетят в Москву.

В текущем сезоне Мантуан провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. У Ерохина гол в 16 матчах.

Матч 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» пройдет 9 апреля и начнется в 20:00 мск.