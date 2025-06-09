Источник: «Динамо» интересуется форвардом «Крыльев» Сергеевым

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев попал в сферу интересов московского «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, бело-голубых пока отпугивает цена 30-летнего форварда — самарцы хотят получить за трансфер 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Сергеев провел 30 матчей, забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.