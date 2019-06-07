Мане рассказал, что 5 лет назад отказался от перехода в "Спартак"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане в интервью французскому изданию рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак", когда сенегалец играл за "Зальцбург".

– Переход из "Зальцбурга" в "Саутгемптон" был сложным. Я расскажу тебе правду, – цитирует Мане Onze Mondial. – "Саутгемптон" – это очень хороший клуб, но я не хотел туда переходить. Моей целью был переход в дортмундскую "Боруссию". Юрген Клопп очень хотел видеть меня в команде. Но "Зальцбург" уже договорился со "Спартаком". Клуб хотел продать меня в Россию, чтобы заработать много денег. Дортмунд был готов заплатить 12 миллионов евро за трансфер, но австрийцы хотели больше.

Я отказался переезжать в Россию, потому что хотел играть в более сильном чемпионате. Из-за этого у меня возникли проблемы с клубом. Я пропустил матч, и они не попали в Лигу чемпионов​. В этом обвинили меня.

"Зальцбург" отказывался продавать меня в "Боруссию", а я говорил "нет" Москве. И тут появился "Саутгемптон". У меня не было выбора, поэтому я согласился. Я больше не мог оставаться в "Зальцбурге" и не мог поехать в Дортмунд или Москву. В итоге я подписал контракт с английским клубом.

Садио Мане выступал за "Зальцбург" с 2012 по 2014 гг. Летом 2014 года "Саутгемптон" объявил о трансфере нападающего за 23 миллиона евро.