«Динамо» — «Зенит»: пенальти назначен правильно, ВАР работают очень долго
На 6-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Зенит» в штрафной площади бело-голубых было совершено нарушение — через три минуты арбитр Сергей Карасев правильно назначил 11-метровый удар.
Чем занимались судьи все это время — почти три минуты? Видеоассистенты Владимир Москалев и Игорь Демешко провели проверку, а потом предложили Карасеву посмотреть видеозапись. Сам рефери принял решение сравнительно быстро.
Что же произошло в динамовской штрафной? Дмитрий Скопинцев совершил фол по неосторожности — подбил ногу бежавшему перед ним Андрею Мостовому.
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