Мамаев надеется, что «Ростов» станет чемпионом раньше «Краснодара» и «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев выразил надежду, что его нынешняя команда станет чемпионом быстрее, чем его бывшая — «Краснодар» и «Динамо», в которое он мог перейти после выхода из тюрьмы.

— Надеюсь, что чемпионом станет тот клуб, в котором я буду находиться. Сейчас я в «Ростове», так что надеюсь, что из этих трех команд это будет «Ростов», — сказал Мамаев в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.

Футболист вместе с форвардом «Сочи» Александром Кокориным вышел на свободу по УДО в сентябре 2019 года. Они, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.