Мама Газинского рассказал о бедности во времена воспитания футболиста

Антонина Газинская, мама полузащитника «Краснодара» и сборной России Юрия Газинского, рассказала о тяжелых временах т воспитании детей в одиночестве.

— Денег не только не хватало — тогда же были времена, когда вообще зарплаты не давали. Давали чечевицу, помощь была какая-то, из Америки пришедшая, карточки были. Поэтому запас всегда был тех продуктов, которые, будем говорить так, давало нам государство. А зарплаты вообще не было. То есть, я хожу на работу, а зарплату мне не выдают. Поэтому я старалась изыскать какие-то способы самого настоящего выживания. В школе не дают, поэтому я устраивалась на работы, не связанные с моей основной профессией. Не чураясь того, что я с высшим образованием, я шла мыла полы. Тогда только зарождались частные магазины — я пойду до 2-3 часов, и дети со мной были, мы там всё помоем, поперетрём, утром нам денежку давали.

Потом в спортивный зал пошла, там своё финансирование было, я там тоже деньги получала. Летом мы уезжали в лагерь от школы. Дача была, немножко родители помогали, потому что пенсии у них всё-таки были. И сестра у меня работала в торговле, тоже немного помогала. Вот так и выжили. Иногда приходишь домой, Юра говорит: «Мама, ну когда у нас будет что-нибудь поесть? Мне уже надоела твоя чечевица». Я говорю: «Сынок, потерпи немножко. Сейчас денежку дадут, и будем тогда уже лучше питаться».

Опять же, наверное, надо вспомнить родителей — мои отец с мамой были очень трудолюбивые. У нас в семье было трое детей, они передали каждому из нас большое трудолюбие и умение переносить трудности. И благодаря этому трудолюбию мы, наверное, смогли все достойно пережить эти времена. Потому что были же такие времена, когда у нас завод не работал — а работают и жена, и муж. И даже были случаи, когда глава семейства заканчивал жизнь самоубийством.

— Потому что понимал, что не может ничего сделать для семьи?

— Да.

— Но у вас не было отчаяния? Какого-то периода, когда...

— А как я могла отчаиваться, когда я знала, что если вдруг... Как мои дети, кому они тогда нужны? Я всегда боялась детского дома, потому что я там работала и знала изнутри, как там. Поэтому я не могла себе позволить никакого отчаяния и расслабления.

— А занятия Юры футболом требовали каких-то финансовых вливаний? Дорого было воспитывать футболиста?

— По тем временам еще все-таки это были государственные школы. Но все равно чего-то требовалось. Я помню, у нас был такой момент, когда надо было ему купить обувь. Они уже стали ездить на соревнования. А вот опять же, зарплату не дают, денег нет, тяжело. Но где брать? У одних спросила — нету, у вторых нету, у третьих нету. Спортивный зал помог: люди воду пили, и бутылки тогда были стеклянные. Мы их собрали, пошли сдавать. Пришли — а там закрылся уже этот пункт приема. Какой-то паренек выглядывает, я говорю: «Пожалуйста, примите у нас бутылки! У меня мальчик поедет на спортивные соревнования...» Он: «У, спортсмен...» Типа того, что даже не поверил. Что-то там по 10 копеек принял — нам опять не хватает. Спасибо коллеге моей, она нам немножко заняла, и мы таким образом купили, отправился парень.