Джикия рассказал о ближайших планах «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о ближайших планах московского клуба.

— Расскажите о ближайших планах команды.

— 2 марта у нас очень важная игра с «Зенитом», потом «Факел», а потом Кубок с «Оренбургом». Будем готовиться к ним вместе. Я сделаю все, что в моих силах. Мне самое главное — сделать все от меня зависящее.

— Был ли какой-то момент, когда ситуация в твоем отношении поменялась?

— Возможно, такое было. Возможно, была совокупность факторов. Но ситуации в жизни разные бывают, важно их преодолеть.

— Вам с Бабичем в паре было бы интересно сыграть?

— Конечно, мы конкуренты... Но есть такое, что играют левоногие вместе? В сборной Испании? Ну, наверное, там...

Шнякин: Понимают в футболе.

Джикия: Это вы сказали. До свидания.