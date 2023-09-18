Малышев рассказал, что у «Спартака» есть серьезные планы не на один год

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о спортивном проекте клуба.

«Прежде всего, само наличие двух больших интервью — хороший инфоповод, это подчеркивает открытость нашего клуба для прессы. Конкретные слова Гильермо лучше прокомментирует он сам. В целом, мы рассматриваем работу в «Спартаке» не как короткий отрезок времени. У нас действительно есть восприятие проекта — есть спортивная стратегия, серьезные планы не на один год. Думаю, об этом тренер говорил в своем интервью», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

После 8 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. 23 сентября красно-белые на своем поле примут «Динамо». Матч между командами начнется в 19.00 по московскому времени.