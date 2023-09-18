Защитник «Спартака» Бабич назвал Абаскаля идеальным тренером

Защитник «Спартака» Срджан Бабич в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

— Можете описать Абаскаля одним словом?

— Идеальный! Он идеальный.

— Лучший тренер в вашей карьере?

— Да.

В матче 8-го тура РПЛ Бабич забил победный гол в ворота «Сочи» на 90+1-й минуте.

27-летний серб подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года