Малком считает, что третью звезду «Зенит» получит через пять лет

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» предположил, через сколько лет питерский клуб получит третью звезду за победу в чемпионате страны.

— Как ты думаешь, через сколько лет «Зенит» получит третью звезду?

— Если мы продолжим в том же духе, то через пять лет. Убежден, что нам это по силам.

— «Зенит» этого сезона — сильнейший за четыре года, что ты здесь?

— Я не могу так сказать, потому что это было бы несправедливо по отношению к тем футболистам, кто играл здесь в предыдущие годы. Думаю, в этом сезоне мы сильнее сплотились, стали единым целым, но подчеркну, что и раньше «Зенит» был силен и заслуженно брал титул.

«СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2022/23 и определил лучшего футболиста в чемпионате России — им стал форвард «Зенита» Малком.

26-летний Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд и получить вторую звезду за 10 титулов в национальной лиге (один — в чемпионате СССР).