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Малком присутствует на матче «Зенит» — «Ростов»

20:47
Малком на матче «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Фото instagram.com
Малком на матче «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Фото instagram.com
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Нападающий «Зенита» Малком наблюдает с трибун стадиона «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге на матче 13-го тура чемпионата России сине-бело-голубых с «Ростовом». 22-летний бразилец опубликовал видео с игры в своем Instagram.

Ранее стало известно, что Малком из-за травмы не сыграет за «Зенит» до зимнего перерыва.

Зенит — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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