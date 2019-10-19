Нападающий «Зенита» Малком наблюдает с трибун стадиона «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге на матче 13-го тура чемпионата России сине-бело-голубых с «Ростовом». 22-летний бразилец опубликовал видео с игры в своем Instagram.

Ранее стало известно, что Малком из-за травмы не сыграет за «Зенит» до зимнего перерыва.

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