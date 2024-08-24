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Сегодня, 11:20

Малафеев считает, что «Зенит» найдет способы компенсировать отсутствие травмированных игроков

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что думает о возможном отсутствии Вендела, Максима Глушенкова и Педро в заявке питерцев на матч 6-го тура РПЛ против «Спартака».

«Отсутствие Вендела, Глушенкова и Педро, безусловно, является ощутимой потерей для «Зенита». Эти футболисты играют важные роли в команде, как в атакующих действиях, так и в организации игры. Их отсутствие создаст определенные трудности, особенно в матче против «Спартака». Но «Зенит» обладает глубоким составом, и тренерский штаб найдет способы компенсировать эти потери», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

Игра пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Малафеев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
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Игорь Дивеев

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 4
П
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 4
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Даниил Фомин

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 3 1 0
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