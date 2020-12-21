Малафеев считает, что уход Тедеско из «Спартака» будет на руку «Зениту»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с «СЭ» мнением о заявлении тренера «Спартака» Доменико Тедеско об уходе в конце сезона.

После встречи 19-го тура Тинькофф РПЛ 35-летний Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми. Действующее соглашение тренера с клубом рассчитано до конца сезона.

«Думаю, что заявление Тедеско об уходе летом из «Спартака» явно не очень хорошо повлияет на команду. Все, что плохо влияет на соперников, будет на руку «Зениту», — заявил Малафеев. — «Спартаку» будет очень сложно, с точки зрения мотивации внутри команды. Клуб должен думать, как эту ситуацию обыграть, чтобы все-таки оставаться в зоне борьбы за чемпионство».

Также он отметил, что 4 очка — это небольшое преимущество «Зенита» от ЦСКА, но достаточное, чтобы уверено быть на первой позиции, даже с учетом нестабильной игры питерцев в осенней части.

«Безусловно, что-то нужно будет поменять, изменить, возможно, где-то усилиться, в каких-то позициях. Все будет зависеть от командной мотивации, хорошей зимней подготовки и того, как будут играть соперники друг с другом», — заключил Малафеев.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на третьем месте в турнирной таблице. У команды в активе 35 очков. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 41 очко.

(Анастасия Пастернак)