Малафеев — о Соболеве: «Чтобы стать своим в «Зените», потребуется время»

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в комментарии «СЭ» поделился мнением о переходе экс-форварда «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

«Соболев — амбициозный игрок, и его переход в «Зенит» может стать важным шагом в его карьере. Естественно, он будет стремиться завоевать симпатии болельщиков и показать, что достоин играть за наш клуб. Это нормальное поведение для любого футболиста, особенно в таком клубе, как «Зенит», где всегда высокие ожидания.

Но стать «своим» в команде и для болельщиков — это процесс, который требует времени и последовательности в действиях. Все зависит от его игры, профессионализма и того, как он будет работать на команду. Но исходя из того, что я увидел на тренировке команды, Александр быстро адаптировался в команде и нашел общий язык с одноклубниками», — сказал Малафеев «СЭ».

Соболев в августе перешел в «Зенит», подписав с клубом из Санкт-Петербурга трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Игрок еще не успел дебютировать за петербургский клуб в официальных матчах.