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Сегодня, 10:51

Веллитон может возобновить карьеру в одном из клубов России

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Веллитон хочет возобновить карьеру.

«У меня была возможность проверить себя, я нахожусь в хорошей форме и могу ее улучшить за короткий срок. Мне всего 37 лет, мой организм хорошо себя чувствует, скорость все еще со мной. Я хочу возобновить карьеру, это возможно в одном из клубов России. Сейчас мы активно изучаем этот вопрос», — приводит слова Веллитона ТАСС.

Веллитон принял участие в матче звезд «Спартака», посвященном 10-летию открытия домашнего стадиона московского клуба. Он играл за команду Олега Романцева, которая победила коллектив Деяна Станковича со счетом 3:2. 37-летний Веллитон отметился дублем в этой встрече. Бразильский футболист представлял «Спартак» с 2007 по 2014 год.

Источник: ТАСС
Веллитон Соарес де Мораис (Веллитон)
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