Веллитон может возобновить карьеру в одном из клубов России

Бывший футболист «Спартака» Веллитон хочет возобновить карьеру.

«У меня была возможность проверить себя, я нахожусь в хорошей форме и могу ее улучшить за короткий срок. Мне всего 37 лет, мой организм хорошо себя чувствует, скорость все еще со мной. Я хочу возобновить карьеру, это возможно в одном из клубов России. Сейчас мы активно изучаем этот вопрос», — приводит слова Веллитона ТАСС.

Веллитон принял участие в матче звезд «Спартака», посвященном 10-летию открытия домашнего стадиона московского клуба. Он играл за команду Олега Романцева, которая победила коллектив Деяна Станковича со счетом 3:2. 37-летний Веллитон отметился дублем в этой встрече. Бразильский футболист представлял «Спартак» с 2007 по 2014 год.