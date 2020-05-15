Малафеев рассказал, что мог оказаться в «Спартаке» в начале карьеры

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал о том, как мог перейти в «Спартак» 20 лет назад.

Малафеев всю карьеру провел в клубе «Зенит». Четыре раза становился с сине-бело-голубыми чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015).

«Впервые в сборную меня пригласил Романцев Олег Иванович в 2000 году. В команде были Руслан Нигматуллин, Александр Филимонов и Станислав Черчесов. Нельзя сказать, что я тогда мог составить им конкуренцию. Меня взяли авансом, дали понять, что за мной следят и хотели «прощупать» на возможность игры в московском «Спартаке». Этот намек я понял, хотя до официального приглашения и обсуждения условий дело не дошло.

В следующий раз меня вызвали в сборную в 2003 году, и я стал дублером Сергея Овчинникова. Команду тогда возглавил Ярцев Георгий Александрович, а обойму вратарей тренировал Ринат Дасаев. Упражнения были тяжелыми, и мы с Сергеем и Игорем Акинфеевым буквально уползали с тренировок, но у Рината многому научились.

На поле мой дебют за сборную состоялся в решающем матче против Уэльса, где мы одержали победу 1:0 и прошли в чемпионат Европы. На ЧЕ-2004 из-за удаления Овчинникова я сыграл в матчах с Португалией и Грецией.

Хотя Сергей считался основным вратарем, у нас всегда были хорошие дружеские отношения. Меня и Акинфеева Сергей даже тренировал. На поле и во время тренировки — это два разных человека. Как игрок он агрессивный, злой и нацеленный на победу. Как тренер — спокойный, уравновешенный, мудрый и умеющий найти правильные слова в нужной ситуации.

В 2005 году на выездной игре против команды Лихтенштейна я пропустил необязательный гол. Мы выиграли, но в матче с Эстонией Ярцев выставил Акинфеева. Я потерял место в составе сборной и вернулся в 2007 году, когда Игорь получил травму.

Моим конкурентом стал Владимир Габулов. В матчах с Андоррой и Словакией на воротах стоял я, с Македонией — Володя. Но после его удаления и пенальти, я снова оказался на поле, отразил одиннадцатиметровый, и мы одержали победу 3:0. За время чемпионата у меня с Владимиром сложились нормальные отношения, но он всегда вел себя сдержанно. Возможно, у него такой характер.

После матча с англичанами, где мы проиграли 0:3, я не играл в воротах сборной до 2011 года. Я регулярно вызывался в команду и по большому счету был как тренер по вратарям, помогая Игорю Акинфееву с разминками и на тренировках. Но на поле вышел, только когда Игорь получил травму.

Команду возглавил Дик Адвокат. За 7 матчей я не пропустил ни одного гола, и мы прошли на ЧЕ-2012 в Польше/Украине. Хотя Евро-2012 для России был не таким успешным, как в 2008 году, для меня период 2011-2012 — лучшее время.

Затем пришел Фабио Капелло и сделал ставку на Игоря. В 33 года мне было сложно принять это, и после разговора с Фабио я решил приостановить игру в сборной, как оказалось впоследствии — закончить. На тот момент чувствовал в себе силы бороться с Акинфеевым, но о решении не жалею. С Игорем у нас были приятельские отношения, хотя многие говорили, что он не любит конкуренции: ему нравится быть номером один и чтобы никто не дышал в спину.

В целом я хорошо общался со всеми конкурентами в сборной. В команде не должно быть конфликтов и ссор, а здоровая конкуренция полезна и продуктивна. Она не дает расслабиться и мотивирует на большие результаты. Я рад, что мне удалось сохранить баланс между товарищескими отношениями и конкуренцией", — написал Малафеев в своем Facebook.