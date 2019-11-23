Максимилиан Филипп: «Хочется побеждать без помощи ВАР»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп после победы над «Ростовом» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что физических кондиций ему хватает уже на весь матч.

— Я очень счастлив, что мы выиграли у сильного соперника. Это очень важно для нас, — рассказал Филипп.

— Как прокомментируете решение судьи в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Ростова»?

— Это было очень сложное решение. Если бы мы играли в Англии, то арбитр, думаю, не дал бы одинадцатиметровый. Но и со стороны соперника было не особо красиво так ударить меня. В итоге арбитры посмотрели повтор и решили поставить пенальти. Это нужно принять. Сейчас VAR был на нашей стороне, но я предпочитаю выигрывать без его помощи.

— «Динамо» не проигрывает в течение пяти матчей национального чемпионата. Что об этом скажете?

— Нам нужно обрести уверенность в себе, таблица очень плотная. От шестого места до последнего команды разделяют всего несколько очков. Нам надо настраиваться на каждую следующую игру и потом смотреть, что получится в конце сезона. Для нас важно прогрессировать и играть лучше с каждым матчем.

— Оцените свое физическое состояние.

?— Я играл не так много в последних матчах. Для меня тяжело было не играть девяносто минут и не попадать в стартовый состав несколько игр подряд. С каждой неделей я чувствую себя лучше и лучше, стараюсь прибавлять от тренировки к тренировке и для меня не должно быть проблемой играть весь матч. (Елена Григорьевская)