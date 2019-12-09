Максим Митрофанов — о решении ВАДА: «Нужно дождаться вердикта ФИФА»
9 декабря 2019, 18:29
Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение ВАДА об отстранении российских спортсменов от крупных турниров на четыре года.
— Во-первых, сначала нужно внимательно ознакомиться с решением. Во-вторых, возможно обжалование. При наихудшем сценарии развития событий сложности могут быть. Но есть ощущение, что российский футбол никак не замешан в том, о чем говорится в решении ВАДА. Наибольший риск — чемпионат мира в Катаре. Но нужно дождаться окончательного решения ФИФА, — сказал Митрофанов (Дмитрий Гирин)
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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