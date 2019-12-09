Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение ВАДА об отстранении российских спортсменов от крупных турниров на четыре года.

— Во-первых, сначала нужно внимательно ознакомиться с решением. Во-вторых, возможно обжалование. При наихудшем сценарии развития событий сложности могут быть. Но есть ощущение, что российский футбол никак не замешан в том, о чем говорится в решении ВАДА. Наибольший риск — чемпионат мира в Катаре. Но нужно дождаться окончательного решения ФИФА, — сказал Митрофанов (Дмитрий Гирин)

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!