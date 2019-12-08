Максим Калиниченко: «Сейчас «Ростов» на порядок выше «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает, что полузащитник Алекс Крал не провалил матч позиции центрального защитника в матче 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4). При этом он сказал, что «Ростов» сейчас на порядок сильнее, а также вспомнил предыдущий матч красно-белых с «Зенитом» (0:1).

— Крал профессионал, может сыграть на разных позициях, в том числе и центрального защитника, — сказал Калиниченко в эфире телеканала «Матч ТВ». — Не соглашусь, что он провалил матч. В Петербурге проиграть незазорно? Не могу согласиться «Спартаку» зазорно проиграть вообще, а «Зениту» вдвойне. «Ростов» сейчас на порядок выше «Спартака» — и по классу, и по индивидуальному мастерству. Они опытнее, сыграннее, во всех аспектах интереснее. «Спартак» мог выходить из-под их прессинга, но технический брак не позволял ему этого делать.

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