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Максим Деменко прокомментировал уход Сандро Шварца с поста главного тренера «Динамо»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал уход главного тренера «Динамо» Сандро Шварца со своего поста.

«Это потеря. Он хороший специалист, создал хорошую команду. Не хватило футболистов на концовку сезона. Они в чемпионате провалились, не выиграли Кубок. Шварц — хороший тренер, открыл много молодых ребят. Это потеря для команды», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

43-летний Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. 29 мая немец покинул свой пост.

В минувшем сезоне бело-голубые заняли третье место в РПЛ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/30/17833094.shtml
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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